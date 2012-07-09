МВФ прогнозирует снижение валютных резервов НБУ почти на 5 млрд долл.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) к концу текущего года сократятся на 4,9 млрд долл. - до 24,4 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте МВФ по итогам встречи исполнительного совета Фонда с украинской стороной в рамках Консультаций по Статье IV.

При этом, по прогнозам МВФ, курс гривни к доллару США на конец 2012 года составит 8 грн/долл.

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2012 году, по прогнозам МВФ, увеличится с 5,5% в 2011 году - до 6,4% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы НБУ в июне т.г. сократились на 4,7%, или на 1,441 млн долл. - до 29,318 млрд долл.

Положительное сальдо платежного баланса в январе-мае 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократилось более чем в 5 раз - до 422 млн долл.

При этом за 5 месяцев 2012 года дефицит текущего счета составил 2,6 млрд долл., в абсолютных объемах оставшись на уровне соответствующего периода прошлого года, но относительно ВВП сократившись с 4,4% до 4,0%.

Дефицит текущего счета в мае 2012 года составил 684 млн долл. по сравнению с 583 млн долл. в апреле т.г.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в 2011 году сократились на 8%, или на 2,78 млрд долл. – до 31 млрд. 794,59 млн долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).