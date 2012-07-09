Вступил в силу закон об электронном реверсивном аукционе во время госзакупок

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно введения процедуры электронного реверсивного аукциона» вступил в силу 8 июля 2012 года.

Текст документа опубликован в газете «Голос Украины» (№122 от 7 июля 2012 г.).

Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон предусматривает, что процедура электронного реверсивного аукциона – процедура закупки в электронной форме, предусматривающая проведение открытых торгов в форме аукциона по методу снижения цены, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на интернет-сайте в режиме он-лайн с использованием электронной цифровой подписи договора (лота).

По результатам проведения процедуры электронного реверсивного аукциона заказчик заключает договор о закупке с участником, который предложил самую низкую цену, или с другим участником.

Процедура электронного реверсивного аукциона подлежит обязательному применению заказчиком, который осуществляет закупки за государственные средства, в отношении товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный Кабинетом министров по представлению уполномоченного органа, если ожидаемая стоимость предмета закупки такого товара (товаров), услуги (услуг) равняется или превышает 100 тысяч гривен (в строительстве - 300 тысяч гривен), а работ - 1 миллион гривен.

С участников процедуры электронного реверсивного аукциона оператор электронной площадки получает вознаграждение, которое не может превышать 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. С участника, с которым заключен договор о закупке по результатам применения процедуры электронного реверсивного аукциона, оператор электронной площадки получает вознаграждение, которое не может превышать 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 3% начальной (максимальной) цены договора или цены отдельного лота (в случае определения лота).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 7 июня. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон 5 июля.