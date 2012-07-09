Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0930/8,0980 грн/долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту опустились – 0,2455/0,2459, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях – 9,9535/9,9605. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2302/1,2305 (суббота -1,2288/1,2293).

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