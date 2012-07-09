Налоговики ежедневно обрабатывают более 5 тыс. запросов от судебных исполнителей - ГНСУ

Налоговики ежедневно обрабатывают более 5 тыс. запросов от судебных исполнителей, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Представители органов юстиции при исполнении судебных вердиктов о взыскании задолженности обращаются в ГНСУ за сведениями об источниках доходов и номеров банковских счетов должников-юрлиц или частных предпринимателей.

Новая схема обмена информацией позволяет также уменьшить документооборот и материальные затраты на приобретение бумаги, канцелярских принадлежностей и т.д. Кроме того, автоматизированная обработка запросов государственных исполнителей освободит от этой работы часть налоговиков в регионах, которые будут переориентированы на предоставление услуг налогоплательщикам и совершенствование системы налогового сервиса.

В рамках взаимодействия с разными ведомствами готовятся другие новации, которые станут частью большой системы информационного обмена.