Гибкое курсообразование не приведет к волатильности на рынке до выборов – эксперт

Переход к гибкому курсообразованию не приведет к значительной волатильности курса гривни до парламентских выборов, говорится в ежедневном обзоре рынков “ИНГ Банка”.

“Поскольку избыточный спрос на валюту по-прежнему присутствует на рынке, мы считаем, что Национальный банк продолжит проводить интервенции для сохранения в июле стабильности гривни. Последние заявления чиновников свидетельствуют о готовности НБУ к переходу к более гибкому механизму курсообразования, хотя этот процесс будет постепенным, и, по нашему мнению, не приведет к значительной волатильности на валютном рынке до парламентских выборов”, - считают аналитики “ИНГ Банка”.

Как сообщал УНИАН, за июнь 2012 года золотовалютные резервы Национального банка снизились на 4,8% – до 29,3 млрд долл.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) международные валютные резервы Нацбанка к концу текущего года сократятся на 4,9 млрд долл. – до 24,4 млрд долл. При этом курс гривни к доллару США на конец 2012 года составит 8 грн/долл.