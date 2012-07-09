Объем покупки валюты населением в июне вырос на 40% - до 740,6 млн долл.

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в июне т.г., по сравнению с маем т.г., выросло на 40% - до 740,6 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,122 млрд долл., продали — на 1,863 млрд долл.

Отрицательное сальдо на наличном рынке в январе т.г. было на уровне 556,5 млн долл., в феврале − 372,7 млн долл., в марте — 544,1, в апреле — 209 млн долл., мае — 526,8 млн долл.

Отрицательное сальдо интервенций Нацбанка на валютном межбанке в мае составило 704 млн долл. За прошлый месяц НБУ продал 1,289 млрд долл., а пополнил резервы на 584,5 млн долл.

По данным НБУ, банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне увеличились на 354,1 млн долл и по состоянию на 1 июля 2012 г. составили 19,592 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в июне т.г. сократились на 4,7%, или на 1,441 млн долл., - до 29,318 млрд долл.