Кабмин определился с объемами заимствований на ближайшие три года

Правительство Украины планирует осуществить заимствования для финансирования государственного бюджета в 2012 году на уровне 98,5 млрд грн, из которых 61 млрд грн - внутренние, 37,5 млрд грн — внешние. Об этом говорится в Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2012-2014 гг., утвержденной постановлением Кабинета министров №607 от 10 мая т.г. и обнародованной в газете “Урядовый курьер” от 7 июля 2012 года.

"В 2013-м и 2014 годах прогнозный объем заимствований составит соответственно 82 млрд грн и 94,3 млрд грн", – говорится в документе.

По расчетам Кабмина, в т.г. ожидается рост суммы государственного долга с 357,3 млрд грн до 415,3 млрд грн.

Основным фактором усиления долговой нагрузки на госбюджет в ближайшей и среднесрочной перспективе в правительстве называют необходимость погашения долгов, осуществленных за последние четыре года..

В документе отмечается, что интегрированные показатели валютного риска, связанного с ростом расходов на погашение государственного долга во время девальвации национальной валюты на единицу в период 2012-2014 гг., будут составлять соответственно 9,75, 8,5 и 4,75 балла (максимальное значение - 12,5 балла). При этом планируется, что интегрированные показатели риска в отношении доли госдолга в иностранной валюте будут оставаться на отметке 7,25 балла в течение всего указанного периода.

Правительство рассчитывает, что реализация стратегии позволит к концу 2012, 2013 и 2014 годов достичь “соотношения объема государственного долга к внутреннему валовому продукту — на уровне не более чем 30%, 25% и 25%”. При этом доля государственного внутреннего долга соответственно составит не менее 46%, 47% и 48%, а средневзвешенный срок погашения госдолга - соответственно 4,1, 4,2 и 4,3 года.

В 2012 году правительство планирует рефинансированть ориентировочно не более 20% госдолга.

По данным Государственной казначейской службы, государственные заимствования на внутреннем рынке в январе-июне составили 48,712 млрд грн (внешние заимствования отсутствовали). Расходы по обслуживанию госдолга составили 11,554 млрд грн (по внутреннему государственному долгу — 7,886 млрд грн, по внешнему — 3,668 млрд грн), по погашению — 32,110 млрд грн (в т.ч. по внутреннему госдолгу — 18,491 млрд грн, по внешнему — 13,619 млрд грн).