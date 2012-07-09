На межбанке торги закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0930/8,0980, к 12:00 цены снизились 8,0910/8,0950. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0970/8,1030 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2455/59, к 12:00 цены упали к отметкам 0,2446/50. К закрытию цены откатились 0,2456/60. В России курс доллар-рубль не изменялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 32,9400 (0,2800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар двигались в диапазоне 1,2234/1,2315. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9535/9,9605, к 12:00 цены опустились 9,9313/9,9402. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH вернулись к уровням 9,9567/9,9637.