Предправления СК «Княжа»: страховщики попали в полный штиль

"Рынок переживает сейчас не самые лучшие времена, и самое плохое, что это нельзя обозначить ни как этап развития, ни как этап кризиса, ни как этап стагнации. Просто рынок существует в тех условиях, в которых он на сегодняшний момент оказался". Интервью УНИАН председателя правления СК «Княжа» Дмитрия Грицуты.

- Дмитрий, какая на сегодняшний день сложилась ситуация на украинском рынке страхования, наметилась ли тенденция к восстановлению?

глава СК "Княжа" Дмитрий Грицута

Рынок переживает сейчас не самые лучшие времена, и самое плохое, что это нельзя обозначить ни как этап развития, ни как этап кризиса, ни как этап стагнации. Просто рынок существует в тех условиях, в которых он на сегодняшний момент оказался. Связано это с тем, что все факторы, способствующие росту страхования, такие как банковское кредитование, работа контролирующих органов, которые в некоторой степени помогали развитию хотя бы обязательных видов страхования, сейчас сведены на нет. Страховщикам остается уповать только на самих себя. Сейчас самое удобное время для тех компаний, у которых налажены бизнес-процессы, которые успели уже завоевать репутацию. Таким образом, происходит определенная сегментация рынка. При этом есть и такая категория компаний, которая ему вредит, которые пользуются ослаблением контроля страховщиков со стороны регулятора в связи с его реорганизацией из Госфинуслуг в Нацкомфинуслуг. Эти компании сейчас фактически ведут политику подрыва рынка путем выплаты огромных комиссионных агентам, что де-факто приведет к тому, что они рано или поздно станут на путь банкротства. При этом по обязательствам этих компаний, и особенно тем, которые проходят через Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ), придется платить остальным игрокам рынка. Думаю, роста рынка в этом году ожидать не стоит, он останется на прежнем уровне.

КАСКО – приоритет, медстрахование – «щелчок по носу» для новичков

- Как изменилась структура портфеля компаний?

Большинство компаний ушло в моторные виды страхования. Крупные игроки страхового рынка прирост в своих стратегиях планируют за счет портфеля КАСКО путем привлечения клиентов других компаний. КАСКО - стратегический продукт у всех на рынке: увы, эти полисы легче продаются, чем страховка имущества.

- А такой рост доли одного вида страхования в портфеле компании не является риском?

Является, конечно. Любой портфель должен быть диверсифицирован, и компании ищут способы его разбавить другими видами страхования, в основном имущественными. Но тенденция к тому, что КАСКО будет преобладать, последние год-два очень четко прослеживается.

- В связи с описанной Вами ситуацией, обострилась ли конкуренция на рынке страхования имущества?

В данном сегменте конкурируют тарифами. Исходящий тариф зависит от перестрахования - у кого лучше перестраховочная защита, у кого больше емкость облигаторного договора, тому и легче сыграть с более дешевым тарифом и «забрать» тот или иной объект. К сожалению, сервисом или чем-то другим здесь выделиться нельзя, потому что убытки эпизодические, но бывают и очень крупные. Тогда нанимаются сюрвейерские компании, которые сопровождают этот риск.

- Относительно добровольного медицинского страхования - действительно ли для страховщиков заниматься этим в большинстве случаев убыточно?

Тот, кто первый раз окунается в ДМС, конечно, сразу получает «щелчок по носу», поскольку мгновенно несет убытки из-за неумения управлять портфелем. Очень многих прельщает возможность получить единоразовую большую годовую премию, не понимая, что впоследствии придется заплатить вдвое больше. Имеющая опыт в этой сфере компания более рационально организовывает работу с клиентами - с медучреждениями, отдельными врачами, правильно определяет лимиты на лечение и управляет ими с учетом профиля предприятия и специфики заболеваний его работников. Ну и, конечно, такие страховщики стараются избегать клиентов, которые имеют длительный опыт пользования ДМС и хорошо умеют использовать лимит по максимуму. Таких клиентов буквально пять или шесть, но их уже знают все страховые компании.

Моторное бюро: «политика полезла в бизнес»

- Сейчас идут кадровые перестановки в МТСБУ. С чем это связано?

МТСБУ последние полгода-год назад стало объектом пристального внимания со стороны и политических сил, и органов власти, и депутатского корпуса, и страховщиков. Когда в 2004-2005 годах МТСБУ только начинало работу, невозможно было найти желающего им управлять - денег мало, объемы фондов мизерные. Сейчас же Моторное бюро для отечественного финансового рынка – крупный фонд, управление которым интересует многих. Страховщики же хотят, чтобы управление им находилось в руках максимально профессиональных людей, понимающих, для чего фонды Бюро нужны. Но есть попытки лишить страховщиков этой надежды, в частности, разработаны законопроекты, предусматривающие вывод из координационного совета МТСБУ всех страховщиков и включение туда исключительно представителей органов исполнительной власти. То есть, чтобы не было необходимости согласовывать со страховщиками дальнейшую позицию органов исполнительной власти или Верховной Рады. Еще один огромный комок грязи в сторону страхового рынка - проект закона об отмене обязательной «автогражданки», о расформировании и возвращении страховщикам централизованных фондов МТСБУ. Я буквально на днях прочитал письмо одного из западных перестраховщиков, который является одним из лидеров перестрахования украинской «Зеленой карты». Так вот он возмущен такими намерениями. Его шокировало появление в стране, которая себя называет цивилизованной европейской державой, таких идей, которые могут перечеркнуть все усилия по интеграции украинского страхового рынка в международный. Запад крайне встревожен такими событиями, свидетельствующими о том, что политика полезла в бизнес.

ОСАГО: «будущее рынка будет тогда четко видно, когда на нем останется не более 25 компаний»

- Что сейчас происходит с рынком ОСАГО?

Динамика рынка ОСАГО указывает на замедление роста этого сегмента. Думаю, в этом году он финиширует с нулевым показателем.

- Считаете ли Вы целесообразным ужесточить условия работы на рынке ОСАГО для страховщиков, которые не выполняют свои обязательства перед клиентами?

Это однозначно целесообразно. Ни для кого не секрет, что если попросить разных руководителей рыночных страховых компаний сказать, каким 15-20 страховщикам в МТСБУ они доверяют, то список у всех будет одинаковый. Остальные игроки несут прямую угрозу существованию рынка ОСАГО, да и в целом всего страхового рынка. Поэтому необходимо ужесточить контроль в данном сегменте. Агентская сеть раньше работала на 15-20% комиссионных, сейчас не хочет слышать о менее чем 40-45% - это уже не бизнес. Я считаю, что будущее рынка будет тогда четко видно, когда на нем останется не более 25 компаний.

- Как Вы относитесь к практике прямого урегулирования по ОСАГО?

Это тот первый шаг, который позволил бы вывести на более высокий уровень качество обслуживания, а не комиссионные и цену полиса. Клиент бы призадумался, где ему «автогражданку» покупать.

- Насколько активно сейчас применяется европротокол?

Слабо применяется, система практически не работает. В каждой из крупных компаний, думаю, за все время действия европротокола наберется с десяток урегулированных с его помощью событий. Причины - недоверие страхователей к друг другу, к страховым компаниям, к ГАИ. До сих пор тем, кто сдает на права, говорят, что водитель при ДТП ни в коем случае не должен покидать место аварии. При этом никакой другой информации водителям не поступает, а слова страховщиков никто не воспринимает всерьез. Ведь человек в форме всегда вызывает если не уважение, то страх. Поэтому до тех пор, пока ГАИ не начнет массово пропагандировать европротокол (а это ей на сегодняшний момент абсолютно не нужно), будущее системы будет оставаться туманным. Кстати, в России применение европротокола тоже редкость, хотя они стартовали на три года раньше.

«Княжа» и «ТАС» - принципиальное отличие

- Вы уже 3 месяца возглавляете СК «Княжа». Почему ушли из СГ «ТАС»?

Где-то я читал про теорию пятилетнего периода - раз в пять лет нужно менять компанию. Особенно это касается руководящих работников, поскольку им часто становится жалко что-либо менять в процессах, которые они долго и настойчиво создавали. Со Страховой Группой «ТАС» я прошел все рыночные стадии развития компании (Д.Грицута с мая 2007 года по февраль 2012 года - председатель правления СГ "ТАС" - ред.). Если говорить о причинах ухода, то, наверное, было желание акционера компании что-то изменить. Не исключено, что и какие-то персональные мотивы тоже имели место.

- Чем СК «Княжа» отличается от СГ «ТАС»?

Компания такая же сетевая, но есть принципиальное отличие. В СГ «ТАС» страховой портфель достаточно диверсифицирован, а основные бизнес-процессы уже модернизированы. В СК «Княжа» эти вопросы еще на повестке дня. Для меня сегодня самое важное – изменить отношение людей к СК «Княжа» как компании, которая специализируется исключительно на продаже «Зеленой карты» и ОСАГО. По итогам 2011 года, более 80% приходилось на транспортные виды страхования с преобладанием «Зеленой карты». Компания – лидер на этом рынке (в 2011 и в первом квартале 2012 года), что абсолютно не радует. Мы будем менять структуру страхового портфеля, для чего перестраиваем сеть и модернизируем все бизнес-процессы. Также мы работаем над созданием нового имиджа. То есть, по сути, речь идет о создании новой компании.

- Как взаимодействуете с другими украинскими компаниями, входящими в Vienna Insurance Group (VIG)?

К примеру, от СК «Украинская страховая группа» (УСГ) мы отличаемся специализацией. «УСГ» более корпоративно ориентированная компания, развивающая бизнес в основном в Киеве и ряде других крупных городов. Поэтому мы дополняем друг друга. СК «Глобус» больше похожа по структуре на СК «Княжа», но ни взаимоотношений, ни конкуренции у нас нет. СК «Глобус» присутствует в большей мере на границе, мы с границы потихоньку уходим. Со стороны акционеров идет упор на мультибрендовое развитие бизнеса, это - специфика работы VIG.

- То есть, о возможном объединении СК «Глобус» и СК «Княжа» речь уже не идет?

Сейчас в Украине любое объединение компаний к росту бизнеса не приведет. Один плюс один будет полтора, и это в лучшем случае.

- Какова на сегодня вероятность выхода на рынок Украины новых игроков и ухода с него иностранных компаний?

Я думаю, что ожидать выхода на рынок новых страховщиков сейчас не приходится. Ходят вокруг него пара-тройка игроков, но не решаются выйти. Есть еще ряд компаний, уже работающих на рынке, которые присматриваются к покупке компаний, чтобы увеличить свою долю присутствия. Но, в целом, ситуация не изменится в течение ближайших пары лет. Что касается ухода с рынка, то на этот шаг могут пойти акционеры компаний со слабыми позициями, которые не входят в число лидеров. В развитие таких компаний нужно вкладывать большие средства, к чему в сегодняшних экономических условиях акционеры не готовы.

- Спасибо за беседу.

Беседу вел Алексей Савченко (УНИАН)