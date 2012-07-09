Нацбанк Польши прогнозирует более чем двукратное снижение инфляции до 2014 года

Варшава. Эксперты польского Национального банка (NBP) прогнозируют уменьшение темпов роста потребительских цен (инфляции) в Польше до 1,8% в 2014 году с 4,3% в 2011 г. и 2,6% в текущем году.

Об этом сказано в обнародованном сегодня рапорте Экономического института NBP, которым располагает УНИАН.

Эксперты Нацбанка Польши в своем "базовом сценарии" также прогнозируют увеличение темпа роста зарплат в польской экономике с 5,2% до 5,6% за два года.

В тоже время рост польского ВВП снизится до 2,1% в следующем году с 2,9% в текущем, но в 2014 увеличится до 3%.

Как сообщал УНИАН, в июне инфляция в Польше, которая в мае прошлого года достигла рекордного значения за последние десятилетие на уровне 5%, а в начале года составляла 4,1%, снизилась до 3,6%.

Справка УНИАН. Польша стала единственной из 27 стран Евросоюза, которой удалось избежать рецессии из-за начавшегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса: национальный ВВП в 2010 году вырос до 3,8% после 1,8% в 2009 году.

Польское правительство прогнозирует в текущем году замедления роста ВВП до 2,5% с 4,3% в прошлом году.