Еврокомиссия выделила 150 млн евро на инвестиционные проекты

Европейская комиссия выделила дополнительные 150 млн евро в нынешний бюджет Инвестиционного инструмента соседства (Neighbourhood Investment Facility).

Как отмечается в сообщении представительства Европейского Союза в Украине, средства должны помочь странам-участницам европейской политики соседства во внедрении проектов в сферах строительства дорог, изменения климата, энергетики и поддержки бизнеса.

По словам еврокомиссара Штефана Фюле, в 2011 году были осуществлены такие проекты, как ремонт автомагистрали в Грузии, содействие энергоэффективности в Республике Молдова, расширение сети метро в Каире и т.д.

Напомним, что Инвестиционный инструмент соседства был основан в 2008 году. Он объединяет гранты Европейской комиссии и стран-членов с кредитами европейских финансовых учреждений ЕС с целью поддержки стран в осуществлении важных инфраструктурных проектов.

За семь лет (2007-2013 гг.) в рамках Инвестиционного инструмента соседства Еврокомиссия планирует предоставить соседям грантовую поддержку в объеме 700 млн евро.

На данный момент с помощью инициативы были поддержаны 52 проекта в разных странах, на реализацию этих проектов удалось привлечь инвестиции на общую сумму 4,3 млрд евро.

В сообщении Еврокомиссии не отмечается, будут ли предусмотрены средства на реализацию проектов в Украине. В то же время, по итогам 2011 года в Украине было профинансировано 6 проектов на сумму 23,7 млн евро.