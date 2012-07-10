Первый транш помощи банкам Испании может быть выделен уже во второй половине июля
09:24, 10 июля 2012Финансы
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Первый транш помощи банкам Испании объемом в 30 млрд евро может быть выделен уже во второй половине июля, сообщил в ночь на вторник глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.
По его словам, кредиты будут предоставлены на срок до 15 лет.
Как сообщает Reuters, по итогам заседания в понедельник Еврогруппа также согласовала предложение Еврокомиссии о переносе дедлайна по сокращению дефицита бюджета Испании до уровня 3% ВВП с 2013 года на 2014 год.
В соответствии с пактом стабильности и роста, действующим в ЕС, дефицит бюджета каждой из стран Евросоюза не должен превышать 3% ВВП, передает «Газета.Ru».
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