Первый транш помощи банкам Испании может быть выделен уже во второй половине июля

Первый транш помощи банкам Испании объемом в 30 млрд евро может быть выделен уже во второй половине июля, сообщил в ночь на вторник глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.

По его словам, кредиты будут предоставлены на срок до 15 лет.

Как сообщает Reuters, по итогам заседания в понедельник Еврогруппа также согласовала предложение Еврокомиссии о переносе дедлайна по сокращению дефицита бюджета Испании до уровня 3% ВВП с 2013 года на 2014 год.

В соответствии с пактом стабильности и роста, действующим в ЕС, дефицит бюджета каждой из стран Евросоюза не должен превышать 3% ВВП, передает «Газета.Ru».