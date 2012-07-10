Межбанк открылся ростом котировок
10:29, 10 июля 2012Финансы
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Во вторник, 10 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0950/8,1020 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2456/0,2460, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях – 9,9535/9,9640.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар немного упали – 1,2297/1,2299 (понедельник - 1,2302/1,2305).
Нацбанк на рынок не выходил.
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