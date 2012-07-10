Торги на межбанке во вторник открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0950/8,1020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2456/0,2460, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях – 9,9535/9,9640.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар немного упали – 1,2297/1,2299 (понедельник - 1,2302/1,2305).

Нацбанк на рынок не выходил.