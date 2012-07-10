С 11 июля заработают изменения по выплате вкладов Сбербанка СССР

С 11 июля вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины», предусматривающий перерегистрацию вкладчиков Сбербанка СССР.

Текст закона (регистр. № 10335 от 17 апреля 2012 года) опубликован в газете «Урядовый куръер» №120 от 10 июля 2012 года.

Документом предусматривается проведение компенсации вкладчикам Сбербанка СССР и собственникам ценных бумаг в наличной или безналичной форме через учреждения «Ощадбанка» после внесения данных о них в систему «Реестр вкладчиков сбережений граждан».

Также закон определяет, что компенсация гражданам осуществляется не только в денежной форме за счет госбюджета, но и в других формах. Так, в случае смерти наследники или лица, взявшие на себя организацию похорон, могут по предъявлению сберегательной книжки получить в «Ощадбанке» часть проиндексированного вклада для организации похорон. Размер компенсации определяет Кабинет министров, он не может быть ниже размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Напомним, с 1 июня 2012 года начались выплаты вкладчикам советского Сбербанка в отделениях «Ощадбанка». Вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. Для получения компенсации граждане должны перерегистрироваться в отделениях «Ощадбанка».

По информации АО «Ощадбанк», в системе «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых только около 6,16 млн лиц уже получили компенсацию в пределах 1000 гривен.