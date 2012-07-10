ЕС дал Испании срок для снижения бюджетных расходов и выхода из кризиса до 2014 года

Министры финансов еврозоны решили дать Испании дополнительный год на достижение оговоренного сокращения дефицита в обмен на дальнейшее снижение бюджетных затрат, сообщает Reuters.

Руководители минфинов также разработали детали программы помощи проблемным банкам Мадрида.

Эти решения были приняты для того, чтобы не дать Испании попросить о полноценной помощи ее экономике. Такой поворот событий ограничит кредитоспособность фонда помощи Европы и углубит долговой кризис.

"Еврогруппа поддерживает недавно принятую Еврокомиссией рекомендацию продлить срок коррекции чрезмерного дефицита Испании на один год, до 2014 года", - говорится в заявлении министров.

Окончательная сумма помощи пострадавшим испанским банкам так и не была установлена, но ЕС определил максимальную сумму в 100 миллиардов евро ($123 миллиарда), при этом около 30 миллиардов евро будут доступны уже к концу июля, если в них появится срочная необходимость.

Окончательное соглашение о кредите будет подписано в 20-х числах июля, сказал на пресс-конференции председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер.

Одним из ключевых решений, которого ждали инвесторы, стало соглашение о том, что когда единый европейский банковский регулятор будет создан в следующем году, фонд помощи еврозоны сможет напрямую предоставлять деньги испанским банкам, не требуя государственных гарантий.

Во время долгих переговоров министры сделали несколько давно откладывавшихся назначений.

Но они не добились видимых успехов, обсуждая возможность фондов помощи еврозоны вмешиваться в рынки облигаций, с тем чтобы снижать стремительно растущую доходность бондов проблемных стран.

Министры опять назначили Юнкера своим председателем на новый срок до 2,5 лет, хотя он сказал, что намерен уйти в отставку в конце этого года или начале следующего.

Они также назначили другого люксембуржца, Ива Мерша, на вакантную позицию в исполнительный совет Европейского центробанка и избрали немца Клауса Реглинга главой постоянного фонда помощи, Европейского механизма стабильности, который начнет работу в конце июля.