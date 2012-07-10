Ликвидность банков все еще недостаточна для восстановления спроса на ОВГЗ - эксперты

Уровень ликвидности украинских банков все еще недостаточен для восстановления спроса на предлагаемые Министерством финансов Украины облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в ежедневном обзоре рынков, подготовленном аналитиками «ИНГ Банк Украина».

«Умеренный рост ликвидности банковской системы – за неделю на 16,3% до 21,4 млрд грн (при практически неизменном объеме вложений в депозитные сертификаты НБУ в 400 млн грн) едва ли окажет какое-либо влияние на результаты аукциона», - говорят аналитики.

Они отмечают, что такого объема ликвидности по-прежнему недостаточно для восстановления рыночного спроса, поскольку ставки на денежном рынке остаются высокими.

«Ставка по кредитам «овернайт» остается на уровне 11,0%, тогда как стоимость одномесячных кредитов составляет как минимум 21,0%», - отмечают в «ИНГ Банк Украина».

Также сообщается, что конфигурация кривой доходности вторичного рынка ОВГЗ за неделю практически не изменилась, свидетельствуя «об отсутствии оснований для рыночного спроса, поскольку разница между ставками первичного и вторичного рынков остается высокой – на уровне около 500 б.п.».

«На ближайших аукционах правительство, по всей видимости, не будет привлекать дополнительное финансирование. Ввиду вышеизложенного мы считаем, что на сегодняшнем аукционе не будет нерыночных сделок, и его результаты будут аналогичны нулевым результатам предыдущего аукциона», - говорят аналитики.

Как сообщал УНИАН, 3 июля на аукционе по продаже ОВГЗ отсутствовал спрос на правительственные бумаги, не была подана ни одна заявка.

Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. В результате продажи на первичных аукционах ОВГЗ, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.