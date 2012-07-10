Бизнес сдержанно оценивает перспективы своей деятельности в ближайшие 12 месяцев - НБУ

Представители бизнеса сдержанно оценивают перспективы роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным банком Украины.

Нацбанк отмечает, что инфляционные ожидания респондентов на следующие 12 месяцев стремительно снижались второй квартал подряд и достигли минимального уровня за время проведения опросов.

При этом сообщается, что рост потребительских цен, по мнению респондентов, в основном обусловлен ростом затрат на производство, в частности высокими ценами на энергоносители.

Также указывается, что ожидания респондентов относительно курса гривни к доллару США в следующие 12 месяцев стабилизировались на уровне прошлого квартала.

Как сообщает Нацбанк, респонденты улучшили оценки текущего финансово-экономического состояния своих предприятий, в целом по экономике оно оценивается положительно. «По оценкам респондентов, уровень остатков готовой продукции увеличился и несколько превысил равновесный, что является сдерживающим фактором роста цен. Интенсивность использования производственных мощностей в целом по экономике увеличилась», - говорят в НБУ.

Согласно результатам опроса, индекс деловых ожиданий предприятий во II квартале 2012 года вырос до 119,7% по сравнению с 119,3% в I квартале. Так, улучшились прогнозы респондентов относительно инвестиционной деятельности и увеличения количества работников в следующие 12 месяцев. Продолжилось сезонное повышение ожиданий респондентов на следующие три месяца по всем основным параметрам экономической активности.

«Подавляющее большинство респондентов значительно снизили ожидания относительно роста цен на товары и услуги, которые покупает предприятие, и на продукцию собственного производства, что свидетельствует о продолжении тенденции снижения ценового давления в экономике. Рост производственных расходов, по мнению респондентов, также продолжится меньшими темпами. Респонденты считают, что самыми влиятельными факторами изменения исходных цен предприятий является рост цен на энергоносители и на сырье и материалы. В то же время влияние обменного курса и уровня процентной ставки по кредитам остается незначительным», - отметили в Нацбанке.

Также сообщается, что по ожиданиям респондентов в следующие три месяца потребность в заемных средствах будет расти. Доля респондентов, которые планируют брать банковские кредиты, выросла. Среди них наибольшей оставалась доля планирующих брать банковские кредиты в гривне.

Справка УНИАН. В опросе приняли участие 1 211 предприятий из всех регионов страны, представляющих экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.

Индекс деловых ожиданий - агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, рассчитанный по балансам ответов респондентов относительно изменений финансово-экономического состояния предприятия и будущей экономической активности.