Активы украинских банков в июне выросли на 2,3%

Активы украинских банков в июне 2012 г. выросли на 2,3%, с начала т.г. - увеличились на 4,6%, - до 1,107 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце увеличились на 1,8% - до 1,252 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 66,5%, вложения в ценные бумаги - 8,3%, корреспондентские счета в других банках — 5,9%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,2%, основные средства и нематериальные активы — 4,5%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 2,3% - до 942,4 млрд грн, из которых средства физлиц составили 337,9 млрд грн, или 35,9%, средства субъектов хозяйствования — 173,9 млрд грн, или 18,5%, межбанковские кредиты и депозиты — 164,4 млрд грн, или 17,4%.

Капитал банков в июне увеличился на 2,5% - до 164,7 млрд грн и составил 14,9% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 2,2% - до 179,5 млрд грн.

По состоянию на 1 июня 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.