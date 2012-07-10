Уровень доверия инвесторов к Украине остается стабильно низким - исследование ЕБА

Во II квартале 2012 года индекс инвестиционной привлекательности Украины остался почти на таком же низком уровне — 2,19 баллов из пяти возможных - по сравнению с 2,18 в I квартале.

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации, со ссылкой на результаты исследования настроений инвесторов, которое проводится при поддержке компании InMind с 2008 года.

Согласно сообщению, уровень привлекательности страны для инвесторов продолжает находиться на самых низких позициях за всю историю исследования.

По мнению респондентов - 115 топ-менеджеров компаний-членов ЕБА, основными причинами стабильно низкого уровня инвестиционной привлекательности страны является усиление давления на бизнес со стороны властных структур, фаворитизм, сложное администрирование налогов и коррупция.

Среди немногочисленных положительных моментов были названы: строительство инфраструктурных объектов, связанное с чемпионатом Евро-2012, повышение репутации страны на мировой арене после успешного проведения чемпионата, определенное улучшение таможенных процедур в контексте принятия нового Таможенного кодекса. «Но говорить о радикальных изменениях к лучшему еще рано», - отмечают в Ассоциации.

Отвечая на вопрос о негативных изменениях, которые произошли за последние три месяца в инвестиционном поле Украины, 17% опрошенных назвали давление на бизнес со стороны власти, 13% пожаловались на фискальную политику и налогообложение, причем особенно проблемными остаются вопросы возмещения НДС и перенос убытков прошлых периодов. 16% отметили непредсказуемость регуляторной политики, общую нестабильность, конфликт с оппозицией и непонятный вектор внешней политики Украины.

Комментируя положительные изменения в инвестиционном климате за последние 3 месяца, практически три четверти опрошенных (73%) отмечают отсутствие таких сдвигов. 10% инвесторов назвали положительным моментом проведение Евро-2012, а именно строительство инфраструктурных объектов, информирование международного сообщества об Украине, успешное принятие туристов. 7% считают позитивными изменениями продолжение упрощения определенных таможенных процедур. 6% сообщили о положительных изменениях в определенных областях: нефтегазодобывающей сфере (3%) и IT-бизнесе (3%). 3% инвесторов по-прежнему считают положительным удержание стабильного курса национальной валюты. На дальнейшее упрощение налоговых процедур указывают 2% экспертов рынка.

Также сообщается, что несколько новых вопросов в рамках опроса касались влияния законодательной реформы, а именно новых Таможенного и Уголовно-процессуального кодекса, изменений в Налоговый кодекс и поправки к Закону о разрешениях, на условия ведения бизнеса. Преимущественно негативные оценки влияния инвесторы дали изменениям в Налоговый кодекс (19% положительных оценок против 49% отрицательных) и новому Уголовно-процессуальному кодексу (15% положительных оценок против 29% отрицательных).

В тоже время, Таможенный кодекс и поправки к Закону о разрешениях получили преимущественно положительные оценки (36% положительных против 23% отрицательных и 33% положительных против 17% отрицательных соответственно).

«Это исследование показывает, что европейские компании и члены Ассоциации не почувствовали реального улучшения бизнес- и инвестиционного климата в Украине за последние месяцы. Я не удивлен, но в то же время разочарован, ведь многие вопросы все еще остаются нерешенными, несмотря на постоянные призывы к действию со стороны ЕС и ЕБА, а также обязательства, принятые украинским правительством для улучшения бизнес-климата», - отметил посол, глава представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

По его мнению, «Если украинская власть хочет увеличить приток иностранных инвестиций, в чем есть безусловная необходимость, - то она должна прислушиваться к бизнес-сообществу и принять меры для решения ключевых проблем бизнеса в ближайшее время».

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), неправительственная организация, объединяющая около 900 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине.

ЕБА была создана в 1999 году. Инициатором ее создания была Европейская комиссия, которая заинтересована в поддержке европейского бизнеса в Украине и налаживании двусторонних отношений Украина-ЕС. Принимая во внимание приоритеты Украины относительно евроинтеграции в Европейский союз, основной целью деятельности Ассоциации является налаживание отношений европейского бизнеса с представителями власти в Украине для сотрудничества относительно создания благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику государства.

Оценка индекса инвестиционной привлекательности Украины проводится ЕБА при поддержке исследовательской компании InMind. Индекс рассчитывается на основе регулярного мониторинга оценок инвестиционного климата Украины первыми лицами компаний-членов Ассоциации.