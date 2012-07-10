Налоговая в ІІІ квартале уменьшит количество плановых проверок

Государственная налоговая служба Украины в ІІІ квартале планово проверит лишь 1,7 тыс. предприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГНСУ.

Согласно сообщению, по сравнению со ІІ кварталом количество предприятий, которые попали в план-график документальных проверок на июль-сентябрь, уменьшились на 300 субъектов хозяйствования. В прошлом квартале было проверено 2 тыс. предпринимателей.

По мнению экспертов налоговой, такие цифры являются результатом усовершенствования процедуры планирования проверок. «Сегодня концентрация налогового внимания сосредоточивается исключительно на рисковых предприятиях. Это дало возможность на протяжении первого полугодия включать ежеквартально в плановые документальные проверки не больше 2 тыс. предприятий, а в третьем даже уменьшить их до 1,7 тыс.», - отмечают в ГНСУ.

В целом в 2012 году плановыми проверками будет охвачено не более 8 тысяч субъектов хозяйствования.