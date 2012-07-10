Совет ЕС утвердил рекомендации по экономической политике

Брюссель. Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС утвердил рекомендации по проведению экономической политики для каждой из 27 стран-членов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета.

Кроме того, отдельно, министры утвердили рекомендации по экономической политике для всех стран - членов зоны евро в целом.

Так, среди рекомендаций, которые приняты для всех стран - членов зоны евро, предлагается усилить сотрудничество в рамках Еврогруппы, в том числе для обсуждения и обмена информацией по бюджетным планам стран-членов, по основным запланированным реформам, по усилению фискальной дисциплины и фискальных институтов.

Кроме того, министры высказались за осуществление шагов по улучшению функциональности и стабильности финансовой системы зоны евро в целом, а также за ускорение работы над созданием "более интегрированной финансовой архитектуры", которая должна включать надзор за банками и трансграничное решение проблем.

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