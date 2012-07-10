Торги по доллару на межбанке во вторник закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0950/8,1020, к 12:00 цены поднялись - 8,0980/8,1005. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1010/8,1050 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2456/60, к 12:00 цены выросли к отметкам 0,2468/72. К закрытию цены откатились 0,2474/78. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.7350 (-0.2050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар двигались в диапазоне 1,2263/1,2333. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9535/9,9640, к 12:00 цены поднялись к отметкам 9,9731/9,9802. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровням 9,9509/9,9598.

Как сообщил агентству УНИАН дилер коммерческого банка с иностранным капиталом, Нацбанк сегодня на рынок не выходил.