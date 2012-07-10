Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B" со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Также Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B" и рейтинг странового потолка Украины на уровне "B".

Подтверждение рейтингов, говорится в сообщении агентства, отражает тонкий баланс в области внешнего финансирования. Валютные резервы Национального банка Украины были стабильными в период с января по апрель 2012 года на уровне около 31 млрд долл. (что соответствует трем месяцам от платежей по счету текущих операций), а затем произошло снижение в мае и июне, которое частично было вызвано крупными выплатами по внешнему долгу. Давление на резервы, по прогнозу Fitch, может вновь возникнуть с 3 квартала 2012 года.

Fitch ожидает, что дефицит счета текущих операций достигнет 6% ВВП в 2012 году, однако основное давление приходится на счет капитала. Спрос на иностранную валюту со стороны населения, что привело к сокращению резервов в 4 квартале 2011 года, судя по всему, усилился в июне и может еще повыситься, сообщает агентство.

Украина имеет один из самых низких показателей внешней ликвидности среди суверенных эмитентов, рейтингуемых Fitch: в 2012 году этот показатель ожидается на уровне 55%. На внешний долг частного сектора приходится значительная доля обслуживания долга, однако на агрегированной основе уровни пролонгации после кризиса составляют более 100%. Ограниченная способность страны рефинансировать внешний госдолг, по мнению агентства, создает риски давления на обменный курс и снижения резервов.

Fitch сообщает, что Украине предстоят погашения и выплаты процентов МВФ в размере 6,4 млрд долл. в 2013 году, включая выплаты и от правительства, и от НБУ. Fitch считает, что правительство, вероятно, снова выйдет на рынки еврооблигаций и будет привлекать финансирование от МВФ в 2013 году, что позволит ему рефинансировать выплаты, причитающиеся МВФ, однако для этого придется пойти на непопулярную меру: повысить тарифы на газ для населения. В то же время, предстоящие погашения долга на внешних рынках находятся на относительно низком уровне: 1 млрд долл. на остающуюся часть 2012 года и 1 млрд долл. в 2013 году.

Прогноз Fitch по обменному курсу на конец года отражает риски девальвации, которые могут привести к завышению валютного курса с учетом хрупкого доверия к гривне. В случае ослабления гривни повысится нагрузка по внешнему долгу, включая госдолг. Fitch отмечает, что более гибкий обменный курс помог бы Украине абсорбировать внешние потрясения и приспособиться к изменениям валютных курсов у торговых партнеров. Обменный курс демонстрирует более высокую гибкость с мая, немного ослабев относительно уровня после кризиса в 8 грн/долл.

Fitch ожидает, что рост реального ВВП замедлится до 2,4% в 2012 году, но восстановится до 3,5% в 2013 году. Экономические показатели зависят от высокоцикличного сталелитейного сектора, и рост является чувствительным к таким факторам, как спад в мировой экономике или шоки для роста в еврозоне.

По мнению агентства, неустойчивые балансы банков делают их уязвимыми в случае девальвации или возобновления замедления экономики с потенциальными затратами для государства, которое уже внесло до 9% капитала в банки с 2009 года. В то же время, ввиду снижения долларизации кредитов и сокращения значимости внешнего фондирования, риск для банков в случае девальвации меньше, чем в 2008 году.

В сообщении Fitch говорится, что правительству, возглавляемому Партией регионов, предстоят парламентские выборы 28 октября 2012 года на фоне снижения популярности партии, которая, тем не менее, как ожидается, получит большинство голосов. Это создаст условия для ужесточения налогово-бюджетной политики и действий по взятым на себя обязательствам перед МВФ. Если в результате выборов уменьшится управляемость и способность правительства предпринимать необходимые политические шаги, это может увеличить давление на суверенный рейтинг.

В ближайшее время прогноз по рейтингам в высокой степени будет зависеть от способности Украины выдерживать внешние и внутренние потрясения и получать внешнее финансирование. Если финансирование от МВФ не будет получено к началу 2013 года или не будет повышено доверие в достаточной степени, чтобы государство вновь имело доступ к внешним рынкам на продолжительный период, это привело бы к уменьшению резервов и резким падениям гривны. В этом случае Fitch, вероятно, понизит суверенный рейтинг. Успешное рефинансирование и укрепление в будущем государственных финансов могут привести к позитивному рейтинговому действию, отмечает Fitch.