Налоговая милиция в І полугодии обеспечила поступления в бюджет более 2 млрд грн

Деятельность налоговой милиции совместно с другими подразделениями налоговой службы в первом полугодии этого года обеспечила поступления в государственный бюджет свыше 2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, об этом заявил первый заместитель главы ГНСУ – начальник налоговой милиции Андрей Головач на оперативном совещании по результатам работы ведомства в первом полугодии.

Также, по словам начальника налоговой милиции, за шесть месяцев этого года было предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму более 630 млн грн.

Из незаконного оборота изъяты товары на сумму свыше 432 млн грн, выявлено около 2,6 тыс. преступлений в сфере налогообложения, в суд направлены уголовные дела по 1355 преступлениям.

Как сообщал УНИАН, деятельность налоговой милиции в первом квартале этого года обеспечила поступления в госбюджет на уровне 1,1 млрд грн.