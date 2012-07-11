Fitch подтвердило рейтинг США на наивысшем уровне "AAA". Прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Fitch в ночь на среду, 11 июля, подтвердило суверенный кредитный рейтинг США на наивысшем уровне "AAA", прогноз по рейтингу как и прежде негативный, говорится в сообщении агентства.

"При отсутствии существенных неблагоприятных событий Fitch не планирует принимать решений по негативному прогнозу до конца 2013 года", - пишет агентство.

Негативный прогноз, по данным агентства, отражает риски, связанные с нехваткой политической согласованности по вопросу, как обеспечить сокращение дефицита бюджета США. В частности, давление на краткосрочный экономический прогноз оказывает неопределенность относительно политики в области налогов и расходов, передает РИА "Новости".

Fitch также подтвердило предельный страновой рейтинг США на уровне "AAA" и краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "F1+".

Подтверждение рейтинга США "AAA"агентство объясняет диверсифицированностью и высоким уровнем развития американской экономики. В то же время негативный прогноз отражает риски, связанные с согласованием мер по сокращению госдолга США. Кроме того, на решение Fitch оставить прогноз негативным влияет и долговой кризис в Европе.