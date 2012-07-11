Нацбанк пошел на рекорд рефинансирования банков

Сумма предоставленного Национальным банком Украины (НБУ) рефинансирования коммерческим банкам в январе-июне 2012 года составила 26,95 млрд грн, в то время как объем рефинансирования за весь 2011 год был на уровне 28,8 млрд грн, то есть это 94%.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации Нацбанка, в том числе в июне было предоставлено рефинансирование на 9,8 млрд грн. При этом, кредиты овернайт составили 2,378 млрд грн, кредиты по результатам тендера на срок до 90 дней – 550 млн грн, операции прямого репо – 6,870 млрд грн.