Торги на межбанке в среду открылись ростом котировок

В среду, 11 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0990/8,1030 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2467/71, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях – 9,9325/9,9395.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2259/1,2261 (вторник, 10 июля – 1,2297/1,2299).

Нацбанк на рынок во вторник, 10 июля, не выходил.