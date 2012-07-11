Более 20 тыс. предпринимателей смогут работать в 5-й и 6-й группах «упрощенки»

Более 20 тысяч предпринимателей потенциально будут работать на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности в нововведенных 5-й и 6-й группах «упрощенки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 11 июля, во время брифинга сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

«Сегодня под эту категорию (5 категория «упрощенцев» - УНИАН) потенциально подпадает 2,1 тыс. физлиц-предпринимателей. В 2011 году их валовой совокупный доход составил 15 млрд грн. 2,1 тыс. предприятий имеют возможность избрать для себя упрощенную процедуру», - отметил он.

По словам А.Клименко, потенциально в 6-ю группу попадет около 20 тыс. предприятий. «Это амбициозная цель и стимул для создания среднего сегмента бизнеса», - подчеркнул председатель ГНСУ.

Напомним, изменения к Налоговому кодексу, вступившие в действие с 1 июля 2012 года, предусматривают введение 5-й и 6-й групп «упрощенцев».

Так, в пятую группу «упрощенцев» попадут физлица-предприниматели, которые в течение календарного года соответствуют следующим критериям: количество наемных работников не превышает 20; объем дохода не превышает 20 млн грн.

Шестая группа - юридические лица - субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, которые в течение года соответствуют следующим критериям: численность работников не превышает 50 человек; объем дохода не превышает 20 млн грн.

Для данных групп устанавливается ставка единого налога в размере 7% дохода в случае уплаты НДС и 10% - в случае включения НДС в состав единого налога.

В случае, если предприниматели из пятой группы превысят объемы дохода, то должны будут уплатить налог с избытка по ставке 15%, если доход превысили предприниматели из шестой группы - по удвоенной ставке, а в следующем году они обязаны будут перейти на общую систему налогообложения.