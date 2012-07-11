НБУ в июне пополнил свой портфель ОВГЗ на 5 млрд грн. С начала года — на 9,7 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в июне пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 5 млрд грн (с начала года — на 9,7 млрд грн), сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка в течение июня не проводились.

Через механизм двусторонней котировки в июне НБУ приобрел ОВГЗ на 50 млн грн (с начала года - 1,6 млрд грн), продал на 0,6 млрд грн (с начала года — на 1,9 млрд грн).

В июне на первичных аукционах размещались ОВГЗ, номинированные как в национальной, так и в иностранной валютах. По результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило средств в национальной валюте на сумму 5,7 млрд грн (с начала года поступления составили 22,9 млрд грн). Поступления от продажи ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, составили 0,9 млрд долл. (с начала года в бюджет привлечено 2,1 млрд долл.), и 40,2 млн евро (с начала года 316,6 млн евро).

Также в текущем году Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 февраля 2012 № 139 на общую сумму 6 млрд грн с доходностью 9,45-9,95% годовых.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за январь-июнь составил 26,7 млрд грн, в том числе основной долг — 18,4 млрд грн, выплата дохода — 8,2 млрд грн.