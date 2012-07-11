Налоговая увеличила поступления в сводный бюджет на 9,8%

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе- июне 2012 года направила в сводный бюджет 141,8 млрд грн налогов и сборов, контролируемых ведомством, что на 9,8%, или на 13,6 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Эти данные озвучил председатель ГНСУ Александр Клименко в среду, 11 июля, во время коллегии службы.

«По сравнению с прошлым годом мы добились роста доходов сводного бюджета на 13,6 млрд грн при росте промышленного производства на 100,7%. Поступления в местные бюджеты увеличились на 6 млрд грн, или на 17,3%», - подчеркнул он.

В общий фонд госбюджета в январе-июне т.г. налоговики перечислили 97,2 млрд грн, что на 7,4%, или на 6,7 млрд грн, больше, чем в январе-июне 2011 года. Бюджетная роспись Министерства финансов по сбору платежей перевыполнена на 0,2%. Бюджет получил дополнительно 177,6 млн грн.

Как сообщил А.Клименко в среду, 11 июля, во время брифинга, в январе-июне 2012 года налогоплательщики заявили к возмещению 21,3 млрд грн НДС. Фактически предприятиям в I полугодии возмещено 23 млрд грн НДС, что в 1,1 раза, или на 2 млрд грн, больше, чем в I полугодии прошлого года. В том числе в автоматическом режиме в этом году возмещено 12,5 млрд грн НДС, 54,4% общей суммы возмещенного в 2012 году налога.