Клименко: налоговую службу не лишали полномочий

Новыми изменениями в Налоговый кодекс налоговую службу не лишали полномочий.

Такое мнение высказал председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко в среду, 11 июля, во время брифинга, передает корреспондент УНИАН.

А.Клименко уверен, что закон (регистр. №10224), которым предусмотрено разделение функций между налоговиками и Минфином, не лишает его ведомство полномочий, а просто формализует текущее состояние отношений между налоговиками и профильным министерством.

«Минфин определяет идеологию, мы - работаем с плательщиками. Ничего нового в этом нет. Таким принципом мы руководствуемся уже больше года - с мая 2011 года, с момента подписания Президентом Указа «О Положении о Государственной налоговой службе Украины». Сейчас этот принцип окончательно закреплен в Налоговом кодексе, вот и все», - отметил А.Клименко.