S&P прогнозирует рост ВВП Украины в 2012 году на уровне 3,5%, инфляцию - 6%

По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году составит 3,5%, инфляция — 6%.

Об этом говорится в подготовленном Standard & Poor’s рейтинговом отчете, посвященном Украине.

S&P ожидает ускорения экономического роста Украины до 4% в 2013 году и по 4,2% в 2014-2015 гг. При этом ВВП на душу населения вырастет с 4,16 тыс. долл. по итогам 2012 года до 7,79 тыс. долл. в 2015 году.

«Мы ожидаем, что значительное негативное влияние на экономический рост вследствие снижения чистого экспорта будет компенсироваться высоким ростом внутреннего спроса, обусловленного в основном ростом личного потребления», - говорится в отчете S&P.

Одновременно рейтинговое агентство прогнозирует ускорение инфляции в Украине в ближайшие три года (в 2013-2015 гг.) до 11%.

По прогнозам S&P, прирост чистых прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в текущем году составит 4,3% и по 4,7% - в 2013-2015 гг.

Дефицит счета текущих операций Украины, по ожиданиям Standard & Poor’s, в период до 2015 года будет составлять в среднем 5% ВВП (Fitch Ratings прогнозирует дефицит счета текущих операций Украины в 2012 г. на уровне 6% ВВП).

Как сообщал УНИАН, 12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

В Украине в июне 2012 года по сравнению с маем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года - на 1,2%.

Инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Fitch Ratings ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится до 2,4% в 2012 г., но восстановится до 3,5% в 2013 г.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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