Клюев называет предвыборным популизмом заявления оппозиции о дефолте

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев расценивает апокалиптические прогнозы представителей оппозиции как предвыборный популизм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Клюева, секретарь СНБО заявил, что представители оппозиции должны прекратить пугать страну апокалиптическими прогнозами, отметив, что власти Украины готовы к возможному ухудшению ситуации в мировой экономике.

Он сказал, что многочисленные заявления в телеэфирах представителей оппозиции о грядущих катастрофах - очевидный предвыборный популизм. Секретарь СНБО подчеркнул, что власть Украины внимательно следит за всеми процессами в мировой экономике, и все ее сегодняшние действия направлены на поддержку развития собственного производства.

«Никто не говорит, что будет легко. Но все объективные экономические показатели говорят об определенной степени прочности экономики Украины и лучшей ее готовности к внешним рискам, чем это было в 2008 году», - заявил А.Клюев.

По словам секретаря СНБО, низкий уровень инфляции свидетельствует не только об общей финансовой стабильности, но и об определенных возможностях для развития экономики. В частности, по данным Государственной службы статистики Украины, с начала этого года базовая инфляция составила 0,4%. Власти необходимо удешевлять кредитные ресурсы для отечественной экономики, сказал А.Клюев.

Он заявил, что сегодня используется ряд стимулов для поддержки экономического роста в Украине. В качестве примера секретарь Совбеза Украины привел интенсификацию внедрения государственных ипотечных программ, которые должны не только дать больше возможностей для граждан обзавестись собственным жильем, но и разрешить создать стимул для работы строительной отрасли. Это очень важно, потому что на каждое новое рабочее место в строительстве можно получить до 7-11 новых рабочих мест в смежных отраслях, сказал А.Клюев.

Он также напомнил, что положительные финансовые результаты деятельности отечественных предприятий в 2011 году достигли почти 127 млрд грн (в 2010 году - 54 млрд). Несмотря на падение внешнего спроса, в текущем году украинские предприятия также показывают неплохие финансовые результаты, отметил А.Клюев. «Это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, об определенной детенизации отечественной экономики, что является результатом проведенных реформ. А во-вторых, о существенно лучшем ее состоянии, чем это было в 2008 году», - заявил секретарь СНБО.

По его мнению, все макроэкономические показатели выразительно показывают, что, несмотря на длительную фазу роста, предыдущая властная команда привела страну к мировому экономическому кризису 2008 года абсолютно неподготовленной.

«В результате - огромное падение, двукратный рост внешнего долга и многое другое. Но нам удалось не только предотвратить долговую катастрофу, но и провести ряд важных реформ. Сейчас экономика намного лучше готова к кризису. Валовой внешний долг стабилизировался, государственные долги сокращаются, страна спокойно прошла июньский пик долговых выплат», - отметил А.Клюев.

Он напомнил, что в будущем году стране придется возвращать значительные суммы внешних долгов - в основном речь идет о кредитах МВФ, взятых предыдущим правительством в 2008-2009 годах. «Но все эти проблемы будут решены. Мы готовимся к сложностям, поэтому проходим их достойно», - заявил секретарь СНБО Украины.

Он подчеркнул, что сегодня новые заимствования привлекаются преимущественно для развития экономики. «Например, мы рассчитываем, что сотрудничество в рамках договоренностей с Экспортно-импортным банком Китая о финансировании проектов в украинском АПК даст не только рост производства в отечественном сельском хозяйстве, но и дополнительный сбыт для нашей продукции на китайском рынке», - отметил секретарь Совбеза.

По его мнению, сегодня и банковская система Украины находится в лучшем состоянии, чем в 2008 году. В частности, за последние 3 года украинские банки сократили долги более чем на треть - на 14,3 млрд дол.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин в интервью УНИАН заявил, что снижение объемов производства в Украине и усиление дефляционных процессов могут привести либо к дефолту, либо к девальвации национальной валюты.