ГНСУ увеличит количество сервисных центров для налогоплательщиков до 476

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) откроет для налогоплательщиков еще 88 сервисных центров, увеличив их количество до 476.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ведомства Александр Клименко.

«Отрывая сервисные центры, мы прогнозировали их популярность среди плательщиков. И наши ожидания полностью оправдались. Более того, нам пришлось в регионах сверхпланово открыть еще 35 центров. Всего сеть сервисных центров будет состоять из 476 учреждений», - отметил А.Клименко.

Также он сообщил, что на сегодня в 6 регионах уже полностью сформированы данные центры.

В центрах налогоплательщики могут получить весь спектр услуг: предоставление консультаций, помощь в составлении отчетности, прием отчетов, выдача справок и т.д. Кроме того, в сервисных центрах плательщики могут бесплатно получить ключи цифровой подписи.