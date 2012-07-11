S&P прогнозирует снижение объема валютных резервов НБУ в 2012 году до 28 млрд долл.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует снижение международных валютных резервов Национального банка Украины (НБУ) до 28 млрд долл в 2012 году.

Об этом говорится в подготовленном Standard & Poor’s рейтинговом отчете, посвященном Украине.

По мнению S&P, «сохраняющаяся неопределенность относительно политики правительства» может привести к ухудшению внешних показателей (о чем свидетельствует сокращение портфельных и других инвестиций) и возникновению давления на гривню.

«Мы ожидаем дальнейшего сокращения валютных резервов Украины с 32 млрд долл. (оценка) в 2011 году примерно до 28 млрд долл. в 2012 году», - говорится в отчете.

При этом указывается, что «сокращение официальных резервов в среднесрочной перспективе вследствие продолжения текущей государственной политики не является устойчивым».

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), международные валютные резервы НБУ к концу текущего года сократятся на 4,9 млрд долл. - до 24,4 млрд долл.

Международные валютные резервы НБУ в июне т.г. сократились на 4,7%, или на 1,441 млн долл. - до 29,318 млрд долл.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в 2011 году сократились на 8%, или на 2,78 млрд долл., – до 31 млрд. 794,59 млн долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).