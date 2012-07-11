ЕБРР прогнозирует консолидацию украинской банковской системы

Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Турции, Восточной Европе, Кавказе и Средней Азии Оливье Декамп считает, что украинскую банковскую систему ожидает консолидация.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Экономические известия» (номер от 11 июля 2012 г.), отвечая на вопрос относительно того, разделяет ли он мнение экспертов McKinsey (международная консалтинговая компания - УНИАН), которые считают, что через несколько лет в Украине останется не больше четырех крупных европейских банков, тогда как остальные либо уйдут с рынка, либо будут поглощены конкурентами.

«Я не видел этого отчета, но мы всегда считали, что в этой стране слишком много банков. Нужна консолидация. Кроме того, большие мировые банки возвращаются на родные рынки. Так что действительно, два этих фактора могут привести к тому, что прогнозирует McKinsey. Украина все еще является знаком вопроса. Многие западные игроки зашли на этот рынок, ожидая эффекта, как в Польше. Но Украина никогда не была похожа на Польшу. В Украину зашли крупные стратегические мировые игроки, а не кто попало, и это хорошо. Но с учетом всех обстоятельств, можно ожидать консолидации», - сказал О.Декамп.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июня, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, из них 53 банка с иностранным капиталом, в том числе 22 со 100% иностранным капиталом. Доля иностранного капитала в уставном капитале украинских банков составила — 41,3% (на 1 января 2012 года — 41,9%).

Активы украинских банков в июне 2012 г. выросли на 2,3%, с начала т.г. - увеличились на 4,6%, - до 1,107 трлн грн.

Банковская система Украины по итогам января-мая 2012 года получила прибыль в размере 1,893 млрд грн, против 1 млрд грн убытка за аналогичный период 2011 года.

По итогам 2011 года, банки по сравнению с 2010 годом, сократили убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.