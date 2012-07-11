Испания ужесточает меры по экономии средств

Брюссель. Испания ужесточает меры по экономии бюджетных средств в связи с долговым кризисом, который переживает эта страна.

Как передает AFP, премьер-министр страны Мариано Рахой объявил план сокращения бюджетных расходов на 65 млрд евро, который, в том числе, включает повышение налогов.

Так, согласно этому плану, налог на добавленную стоимость будет увеличен с 18% до 21%. Что же касается продуктов и товаров первой необходимости, то уровень НДС сохранится в размере 4%. Остальные товары, которые подлежали уменьшенному налогообложению, также возрастут в цене: НДС на них будет увеличен с 8% до 10%.

Кроме того, план экономии бюджетных средств предусматривает уменьшение на 3,5 млрд евро расходов на администрацию. При этом предусматривается сокращение на 30% местных советников, а также постепенный отказ от коммунальных предприятий и их замена частными.

Как сообщал УНИАН, в июне Еврогруппа дала согласие на предоставление Испании 100 млрд евро кредитов на рекапитализацию банков для преодоления долгового кризиса. 30 млрд евро из них планируется предоставить Мадриду уже до конца июля.

В ночь на 10 июля министры экономики и финансов стран зоны евро также согласились на один год отсрочить требование к Испании привести дефицит бюджета к разрешенному в ЕС уровню в 3% ВВП.

Предусматривается, что по итогам этого года дефицит бюджета страны составит 6,3% ВВП, по итогам 2013 года – 4,5% ВВП, а по итогам 2014 года – 2,8% ВВП.

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