Торги по доллару на межбанке в среду закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США на открылись следующими котировками 8,0990/8,1030, к 12:00 цены снизились 8,0920/8,0965. К закрытию торгов сузился спрэд 8,0920/8,0950 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2467/71, к 12:00 цены немного выросли 0,2469/73. К закрытию цены откатились 0,2467/71. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.7650 (0.0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар двигались в диапазоне 1,2248/1,2296. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 9,9325/9,9395, к 12:00 цены достигли уровней 9,9439/9,9534. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились 9,9342/9,9419.