ЕК предлагает использовать уголовное законодательство при мошенничестве со средствами ЕС

Брюссель. Европейская комиссия предлагает использовать уголовное законодательство в случаях мошенничества с бюджетными средствами ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующий проект Директивы ЕС был одобрен сегодня на заседании Еврокомиссии.

Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, Директива создает гармонизированный рамочный подход для предупреждения и наказания преступлений, совершенных со средствами бюджета ЕС, с тем чтобы преступники не могли использовать разногласия в национальных юридических системах.

При этом в проекте Директивы содержится определение преступления против бюджета ЕС, а также минимальный уровень санкций за такие преступления, включая заключение в наиболее серьезных случаях.

“Деньги ЕС не должны идти в карманы преступников. Чрезвычайно важно добиться наивысших стандартов уголовного законодательства с целью защиты средств плательщиков налогов”, - заявила по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы юстиции и гражданства Вивиан Рединг.

По оценкам Еврокомиссии, сегодня в странах-членах ЕС существуют разные подходы относительно того, что именно является преступлением с бюджетными средствами ЕС. При этом санкции за такие преступления варьируются от сугубо административных до заключения сроком до 12 лет, в зависимости от страны-члена.

В целом в 2010 году в ЕС было выявлено свыше 600 случаев, когда имелось подозрение по поводу мошенничества с фондами ЕС. По оценкам стран-членов, общий уровень таких мошенничеств достиг 600 млн евро.