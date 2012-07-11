Янукович: ЗСТ между Украиной и ЕС может придать импульс зоне свободной торговли СНГ

Президент Виктор Янукович убежден, что евроинтеграционные ориентиры Украины и будущее создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС может также придать качественно новый импульс зоне свободной торговли стран СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии. Разговор состоялся в Юсуповском дворце в Крыму.

«Считаю, мы уже сегодня на профессиональном, конструктивном уровне можем обсуждать способы решения потенциальных проблем», - подчеркнул В.Янукович.

«Мы не просто ищем новые подходы к развитию отношений на евразийском пространстве, но и предлагаем конкретные механизмы», - добавил он.

Президент высказался за целесообразность углубления сотрудничества на секторальном уровне. По его мнению, такая форма взаимодействия позволит сторонам объединять усилия в решении общих проблем и предупредит создание так называемых новых линий раздела на европейском и евразийском пространстве.

Говоря о СНГ, глава государства назвал это объединение важным международным инструментом. «Оно имеет будущее, если мы совместно определим его место и роль в быстро меняющемся и взаимозависимом современном мире. В том, что это удастся, - я уверен», - сказал В.Янукович.