Украина заинтересована в поисках механизмов сотрудничества с Таможенным союзом - Янукович

Украина заинтересована в поисках механизмов сотрудничества с Таможенным союзом.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы ведем постоянные переговоры относительно создания механизмов сотрудничества в Таможенном союзе», - сказал Президент, отметив, что речь идет об абсолютно новом образовании, которое только что начало действовать, - следовательно для Украины очень важно увидеть результаты этой работы.

«Мы очень прагматично подходим к этому вопросу. Получим результаты работы данного интеграционного объединения - тогда будем принимать решение», - сказал он.

В то же время В.Янукович считает актуальным взаимодействие Украины с Таможенным союзом на секторальном уровне. «Работа Украины с Таможенным союзом на секторальном уровне фактически подтвердит ту идею, о которой мы говорили, - формат «три плюс один», - отметил он.