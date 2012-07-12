Банк Японии сохранил базовую ставку на уровне 0-0,1%

Комитет по монетарной политики Банка Японии в четверг, 11 июля, единогласно принял решение сохранить на минимальном уровне 0-0,1% базовую процентную ставку, говорится в сообщении финансового регулятора.

Решение полностью совпало с ожиданиями аналитиков.

Регулятор также не внес никаких корректировок в действующую программу выкупа активов, срок реализации которой истекает в середине будущего года, оставив ее на текущем уровне 70 триллионов иен, передает РИА "Новости".

При этом Банк Японии незначительно изменил прогнозы по экономике на текущий финансовый год по сравнению с апрельским прогнозом. В частности, регулятор ожидает, что ВВП страны в текущем фингоду, который завершится в марте 2013 года, вырастет на 2,2-2,4%, хотя в апреле ожидался рост на 2,1-2,4%. При этом на следующий финансовый года прогноз оставлен без изменений - рост на 1,6-1,8%.

Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.