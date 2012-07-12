Вероятно дальнейшее падение пары EUR/USD к отметке 1.22 - эксперт

Пара EUR/USD в ближайшее время может выбиваться из общего ряда, так как здесь главным фактором влияния будет сравнение: какой из мировых центробанков раньше пойдет на дополнительное смягчение, тот и обусловит падение собственной национальной валюты, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, гораздо больше шансов выиграть эту гонку у ЕЦБ, поэтому вероятно дальнейшее падение EUR/USD к отметке 1.22 с целью 1.2170 после прорыва.

GBP/USD может и далее демонстрировать оторванность от динамики EUR/USD. Особенно учитывая вчерашние высказывания Поузена, которые сильно противоречат его более ранним комментариям. Если и другие члены MPC дадут понять, что пока их все устраивает, GBP продолжит укрепление, по крайней мере, против EUR. В паре с USD направление будут задавать экономические данные США: позитивные показатели отправят пару ниже 1.55 с первичной целью на 1.5470.

USD/JPY может попасть под влияние решения Банка Японии по монетарной политике. Обычно заседание проходит незаметно для валютной динамики, однако на этот раз можно дождаться интересных поворотов. Дело в том, что после недавних действий ЕЦБ Масааки Сиракава пообещал последовать примеру коллег. У пары велики шансы продолжить укрепление с ближайшей целью на 80.00.