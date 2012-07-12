Межбанк четверга: открытие торгов - 8,0900/8,0940 грн/долл.

В четверг, 12 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на следующих уровнях – 8,0900/8,0940 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2472/76, котировки по евро-гривне открылись на следующих позициях – 9,8865/9,8935. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2213/1,2215 (среда -1,2259/1,2261).

Нацбанк в среду 11 июля на рынок не выходил.