Рассмотрение кассации Тимошенко перенесли на 16 августа

Председательствующий по делу судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислав Мищенко до 16 августа объявил перерыв в рассмотрении кассационной жалобы адвоката Александра Плахотнюка на приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение С.Мищенко объявил по рассмотрении соответствующего ходатайства стороны государственного обвинения.

"Рассмотрение дела продлится 16 августа в 10.00", - сказал судья.

По словам С.Мищенко, такое решение принято с целью обеспечения объективного рассмотрения жалобы.

Присутствующие в зале судебных заседаний народные депутаты из оппозиционных фракций отреагировали на решение суде возгласами: "Позор!"

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением состояния здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, потом перенесено на 26 июня, затем - на 12 июля. Ю.Тимошенко