Эксперт прогнозирует ослабление гривни к доллару до 8,4 грн/долл. к концу года

Инвестиционная компания Concorde Capital снизила прогноз обменного курса гривни к доллару США с 8,2 грн/долл. - до 8,4 грн/долл., сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик Concorde Capital Виталий Ваврищук.

«Мы понижаем прогноз обменного курса гривни к доллару на конец 2012 года до уровня 8,4 с 8,2 ранее, поскольку считаем, что НБУ несколько расширит коридор колебаний», - отметил В.Ваврищук.

По его словам, риски ухудшения финансового счета платежного баланса Украины остаются высокими. Вероятность того, что приток долгового капитала и прямых иностранных инвестиций в Украину в 2012 году не перекроет дефицита текущего счета, очень высока.

«Значительный объем интервенций НБУ на межбанковском рынке в июне безусловно настораживает. В то же время, усилия НБУ и правительства по привлечению дополнительного финансирования из Китая и новость о привлечении «Нафтогазом» кредита на 2 млрд долл. от «Газпромбанка» значительно снижают риски резкого сокращения золотовалютных резервов Украины во второй половине 2012 года», - говорит аналитик.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), международные валютные резервы НБУ к концу текущего года сократятся на 4,9 млрд долл. - до 24,4 млрд долл.

При этом международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует снижение валютных резервов Нацбанка - до 28 млрд долл. в 2012 году.

Международные валютные резервы НБУ в июне т.г. сократились на 4,7%, или на 1,441 млн долл. - до 29,318 млрд долл.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в 2011 году сократились на 8%, или на 2,78 млрд долл., – до 31 млрд. 794,59 млн долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).