На межбанке котировки продолжают рост

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на открылись котировками 8,0900/8,0940, к 12:00 цены выросли до 8,0950/8,1000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2472/0,2476, к 12:00 цены немного выросли - 0,2476/0,2480. В России курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 32,6875 (-0,0775).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2213/1,2215 и к 12:00 остались на том же уровне 1,2212/14.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,8865/9,8935, к 12:00 цены достигли уровней 9,8869/9,8970.