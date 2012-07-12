В бюджет Киева внесли изменения

Киевсовет внес изменения в бюджет столицы на текущий год с учетом субвенции из государственного бюджета в размере 3,4 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня на сессии проголосовали 88 из 113 зарегистрированных в зале депутатов.

Кроме того, изменениями в бюджет за счет перераспределения средств по общему фондом увеличены расходы на городскую целевую программу «Здоровье киевлян» в сумме 16,4 млн грн на приобретение инсулинов, расходных материалов для гемодиализа и перинатального диализа и на приобретение горюче-смазочных материалов для скорой и неотложной медицинской помощи в сумме 5 млн. грн.

Еще 7,5 млн грн будет выделено Оболонской районной госадминистрации для приобретения магнитно-резонансного томографа для центральной районной поликлиники. Еще 4,7 млн грн пойдет на проведение капитального ремонта заведений здравоохранения – 3,7 млн грн для Киевской городской клинической больницы № 15 Подольского района и 1 млн грн. - для Киевской городской клинической больницы № 1.

Также Киевсовет выделил 10 млн грн на выплаты надбавок медицинским работникам Дарницкого и Днепровского районов, которые являются участниками пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения.

Во время представления проекта решения заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что за счет перераспределения средств городского бюджета также на 137 млн грн будут увеличены расходы Главного управления транспорта и связи КГГА, из которых 125 млн грн будут направлены на увеличение уставного фонда КП «Киевский метрополитен».

Как сообщал УНИАН, 11 июля заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что Киев получил из государственного бюджета на погашение задолженности по тарифам перед энерго- и водопоставщиками на 1 млрд грн больше, чем ожидал.

По словам Р.Крамаренко, город получил 3,4 млрд грн за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Так, из этих средств 1 057,8 млн грн получит Главное управление коммунального хозяйства для погашения разницы в тарифах на услуги водоснабжения и водоотвода и 2 335,8 млн грн – Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения для погашения разницы в тарифах на услуги теплоснабжения.