Столичные налоговики выдали 1,1 тыс. ключей электронной подписи

Столичные налоговики с конца мая выдали 1,1 тыс. ключей электронной подписи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 12 июля, во время встречи с предпринимателями столицы сообщила председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев Ирина Носачева.

«На 7 июля выдано больше 1,1 тыс. этих ключей электронной подписи, это составляет 17% от общего количества ключей, выданных в Украине», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2012 года ГНСУ открыла центр сертификации ключей электронной подписи, который предоставляет электронные ключи бесплатно.